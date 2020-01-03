شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 صورة ارشيفية قفزت أسعار الذهب ،اليوم الجمعة، واحداً بالمائة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.

Advertisements وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان مرتفعا 0.8 بالمائة إلى 1540.80 دولار للأوقية. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمائة إلى 1543.30 دولار للأوقية. وسجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار،فيما تقدم البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمئة.

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