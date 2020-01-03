شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بتقديم المساعدة لمصابي حادث «الجرين» والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم أوجه المساعدة للاطمئنان على حالة المصابين في الحادث الذي وقع اليوم بمركز الجرين.

وذكرت إمارة منطقة الباحة، عبر "تويتر": "سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود يتابع شخصيا مجريات الحادث الذي وقع هذا اليوم بمركز الجرين ويوجه كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم أوجه المساعدة للاطمئنان على حالة المصابين، سائلا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين".