متسابقو رالي داكار متحمسون والمتعة مجانية

2020-01-03

متابعات الخليج 365 - واس

أقيم مساء اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً بجدة لأبرز المتسابقين المشاركين في “رالي داكار السعودية 2020″، الذي سينطلق الأحد المقبل 5 يناير من جدة “المحطة الأولى”.

وحظي المؤتمر الذي حضره الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى السائق الفرنسي المخضرم ستيفان بيتر هانسل، وبطل رالي داكار السابق الإسباني كارلوس ساينز، وسائق فورمولا 1 السابق فرناندو ألونسو، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، بتواجد صحفي محلي ودولي كبير للحديث عن تفاصيل المراحل الـ 12 لسباق الرالي الأعرق في العالم، والمغامرة المثيرة التي تنتظر السائقين في نسخته الـ 42 التي تستضيفها صحراء المملكة العربية السعودية بطبيعتها الخلابة وتضاريسها الفريدة للمرة الأولى في آسيا.



وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال الفرنسي بيتر هانسل: “زرت المملكة للمرة الأولى منذ 25 عاماً للمشاركة في بعض السباقات، ولا أزال أتذكر كم كانت التضاريس رائعة وفريدة، كما كنت هنا الشهر الماضي وما رأيته كان مذهلاً، فالتضاريس تشبه ما كنا نمر به في إفريقيا وهو ما يعيد لي الكثير من الذكريات الجيدة، وأثق في أن المملكة قادرة على تنظيم سباق مميز”.

من جانبه عبر السائق السعودي يزيد الراجحي عن سعادته بالترحيب بالجميع في المملكة التي تستضيف داكار للمرة الأولى، وقال: “ستكون هذه النسخة من داكار بالتأكيد مختلفة بالنسبة لي، أعتقد أنني مستعد ولدي حماس شديد للفوز بهذا السباق على أرض بلادي، وأشعر بحماس وتشجيع جمهوري على الفوز، وبالطبع سيتعين عليّ أن أكون في أفضل مستوياتي حتى أحافظ على فرصي في الفوز”.

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وعن طموحاته في داكار السعودية 2020، قال الراجحي: “المملكة العربية السعودية مساحتها شاسعة ولا يمكنني أن أعرف كل أجزائها وتضاريسها، ولكنني جئت هنا من أجل هدف واحد: الفوز فقط ولا شيء غيره”.

وكانت أجواء الإثارة المحيطة بداكار قد بدأت أمس بانطلاق فعاليات “قرية داكار” لتضع الجمهور في أجواء المغامرة التي تنتظرهم في داكار السعودية 2020، وتستمر فعاليات القرية حتى انتهاء حفل الافتتاح الذي تستضيفه غداً ويحييه منتجون موسيقيون (دي جي) من المملكة، إلى جانب العديد من الفقرات الأخرى المشوٌقة، مثل عروض السيرك الحركية لفريق “كيتونب” التي يمكن لزوار القرية والجماهير الحاضرة الاستمتاع بها على مدار اليوم بشكلٍ مجاني.

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