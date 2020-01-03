المحكمة العليا تؤيد حكمًا لمتهم طالت مدة إيقافه

2020-01-03

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

Advertisements

أيّدت المحكمة العليا حكم المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، بتعويض متهم ضد النيابة العامة عن سجنه 41 يومًا بمبلغ 246 ألف ريال.

وبحسب مصدر “متابعات الخليج 365” فإن هذا الحكم يعتبر مبدأ قضائي بعد تأييد المحكمة العليا له، كأول حكم يتم تأييده من المحكمة العليا لمتهم طالت مدة إيقافه ضد النيابة العامة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







