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شكرا لقرائتكم المحكمة العليا تؤيد حكمًا لمتهم طالت مدة إيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المحكمة العليا تؤيد حكمًا لمتهم طالت مدة إيقافه
أول حكم من نوعه يتم تأييده
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
أيّدت المحكمة العليا حكم المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، بتعويض متهم ضد النيابة العامة عن سجنه 41 يومًا بمبلغ 246 ألف ريال.
وبحسب مصدر “متابعات الخليج 365” فإن هذا الحكم يعتبر مبدأ قضائي بعد تأييد المحكمة العليا له، كأول حكم يتم تأييده من المحكمة العليا لمتهم طالت مدة إيقافه ضد النيابة العامة.
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