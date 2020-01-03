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عدن - ياسمين التهامي - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال "استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة".

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عاجل: شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فور تلقيه خبر مقتل قاسم سليماني؟

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كما ذكرت الوكالة أنه "تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة".

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الأمريكية، اليوم، إن وزير الخارجية مايك بومبيو وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بومبيو من مكتبه بواشنطن.

وأضافت الخارجية، أن "بومبيو شكر ولي العهد السعودي على دعم السعودية الراسخ وإقرارها بالتهديدات العدوانية التي يمثلها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت أن "بومبيو أكد لمحمد بن سلمان أن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو ناقش مع ولي العهد قرار الرئيس ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج".

وفي وقت سابق، دعت السعودية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.