شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ثلاثة جهات استخباراتية دولية بينها مخابرات دولة عربية شاركت في عملية اغتيال قاسم سليماني اليوم بمطار بغداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر أن ثلاث جهات شاركت في عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أوب مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم اليوم الجمعة.

ووفقاً لما ذكره موقع النهضة نيوز العربي عن ما أسماها مصادر مطلعة فإن ثلاث جهات التي وقفت خلف عملية الاغتيال هي مصادر مخابراتية عراقية نافذة والموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية، وجميعهم دبروا عملية الاغتيال.

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بالأسماء.. ثلاثة جهات استخباراتية دولية بينها مخابرات دولة عربية شاركت في عملية اغتيال قاسم سليماني اليوم بمطار بغداد

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وقال المصدر: الأطراف الـ3 التقت على وحدة المصالح والأهداف" والمتمثلة بالنسبة لأمريكاً في ضخ صورة انتخابية موازية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام إجراءات العزل التي تحيطه مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أما إسرائيلياً فتتمثل المصلحة والهدف في تسجيل إنجازا داخليا جديد في سجل رئيس حكومة الاحتلال، بنيماين نتنيياهو بالتخلص من أخطر أعداء الاحتلال، سليماني، وتعزيز صورته الانتخابية في الوقت الذي يواجه فيه تهم فساد، قد تقصيه من الانتخابات القادمة.

أما المكاسب العراقية، من جراء التعاون في هذه العملية، هو السيطرة على الحراك العراقي الداخلي ومساعدة الحكومة في القضاء عليه.

وفقاً للمصدر، قدمت وعود أمريكية وإسرائيلية، بمساعدة الحكومة العراقية في تجاوز الأزمات الداخلية والاحتجاجات المندلعة في البلاد.