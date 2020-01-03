شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة ‘‘الجنرال الإيراني‘‘ قاسم سليماني تثير الجدل بعد مقتله.. شاهد ماذا وجدوا فيها؟؟ (صور مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكّد عددٌ من المواقع الإخبارية أن العملية الأمريكية المنظمة التي تمّت فجر اليوم الجمعة، واستهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، قاسم سليماني؛ تمّت باستخدام الطائرات المسيّرة، وأنها أسفرت عن مقتله مع عددٍ من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي"، في أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية.. وذكرت معلومات أن القتلى هم:

1. أبو مهدي المهندس؛ نائب رئيس هيئة الحشد.

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2. قاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" الإيراني.

3. سامر عبدالله؛ صهر عماد مغنية.

4. زوج بنت قاسم سليماني.

5. محمد رضا الجابري؛ مدير تشريفات "الحشد" بالمطار.

6. حسن عبدالهادي؛ الحشد الشعبي.

7. محمد الشيباني؛ الحشد الشعبي.

8. حيدر علي؛ الحشد الشعبي.

وأظهرت الصور التي نُشرت على مواقع إعلامية عدة، أن سليماني؛ كانت بحوزته حقيبة فيها أوراقاً نقدية من العملتين الإيرانية والسورية وكتاباً باللغة الفارسية، وفي صور أخرى تظهر أشلاء، وبنادق متفحمة من طراز "كلاشينكوف".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الإيراني قاسم سليماني؛ الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصفٍ صاروخي استهدف موكبه.

الجدير بالذكر أن سليماني؛ هو مهندس عمل ميليشيات إيران الإرهابية في المنطقة.