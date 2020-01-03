بالاسم والصورة.. تعرف على (سليماني اليمن) الذي رصدت واشنطن مكافأة بمبلغ 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مكانه (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير غربية حديثة عن حجم الحضور الإيراني العسكري في اليمن الذي يتزعمه القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني عبد الرضا شهلايي إلى جانب نحو 400 من عناصر «الحرس الثوري».

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مواقع أنشطة شهلايي في اليمن.

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ورغم العلاقة الوثيقة بين الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني في سياق التسليح العسكري، فإن هذا الاعتراف الرسمي هو الأول من نوعه من قبل الجماعة.

وتعتقد المصادر الغربية أن شهلايي بات «قاسم سليماني اليمن» وتتهمه بأن لديه «تاريخاً حافلاً باستهداف الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم».

وترجح التقارير أن شهلايي هو المسؤول الفعلي عن إطلاق صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة، إضافة إلى إشرافه على تجميع قطع الصواريخ المهربة الآتية من إيران، فضلاً عن تدريب عناصر الجماعة على صناعة الألغام والمتفجرات.