“مدني تبوك” يحذّر من التقلبات الجوية ويدعو لاتباع الإرشادات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء والوجه، وتستمر حتى الساعة الـ7مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.