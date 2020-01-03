بعد إعلان تركها للإسلام.. السعودية فايزة المطيري تهاجم منتقديها : “أغبياء وببغاوات”!

قالت السعودية فايزة المطيري التي أعلنت ارتدادها عن الإسلام، الخميس، إن الذين هاجموها وأنكروا عليها فعلتها هم “أغبياء وببغاوات”، مشددةً على أنها لا تمثل قبيلتها أو أقاربها بذلك، إنما تمثل نفسها فقط.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته المطيري عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل، قالت فيه إن أسرتها هاجمتها إبان ارتدادها وتساءلت عمن حرضها على الإقدام على ذلك القرار، مؤكدةً أنها فعلت ذلك بإرادتها الكاملة وليس لأي جهة دخل في الأمر. وهاجمت المطيري الدين الإسلامي قائلةً أنه “لم يكرم المرأة في شيء” واصفةً المسلمين بـ”الأناس المغيبين”، زاعمةً أنها كانت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن إلا أنها في النهاية لم ترضَ عن أفعال المسلمين.