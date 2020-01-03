بالفيديو : مواطن يطلق النار على آخر في #مكة

︎ . وقع خلاف بين مواطنين اثنين ما نتج عنه إصابة أحدهما بثلاث طلقات نارية وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بإطلاق نار مساء أمس من سلاح ناري من نوع مسدس أمام سوق الجوالات نتج عنه إصابة مواطن في العقد الثالث يعمل بمحل للجولات، وانتقلت دوريات الأمن والهلال الأحمر إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فيصل بالششة ولازالت حالته الصحية مستقرة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر وتم تسليم ملف القضية إلى مركز شرطة العزيزية.

ولا تزال شرطة العزيزية تجري التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية وسماع أقوال كامل الأطراف تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.





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