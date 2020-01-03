الملك يتلقى اتصالا من رئيس النيجر ويعزي في ضحايا الطائرة السودانية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا، من رئيس النيجر إيسوفو محمدو.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، للرئيس محمدو، عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكدا وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب. من جهته، أعرب الرئيس محمدو لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة، وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب. كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

تعزية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز «علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب السودان الشقيق، باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا، أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

برقية

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور. وقال ولي العهد «تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».