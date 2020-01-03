6 وفيات في حادث جرين الباحة

تسببت السرعة وعدم الانتباه إلى الطريق في تصادم سيارتين وجها لوجه في طريق الحجرة الجرين الساحل، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 7 آخرين. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني: «تلقت غرفة العمليات بلاغا على الرقم الموحد 997 في تمام الـ16:59 مساء اليوم، مفاده حادث تصادم بمركز الجرين، تحديدا عليب، وأنه تم توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود 6 حالات وفاة، وإصابتين خطرتين، وأيضا 5 إصابات بين المتوسطة والبسيطة، وتم التدخل الإسعافي لها والتعامل معها، ونقلها إلى مستشفى قلوة لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن الإصابات الـ6 تم نقلها عن طريق فرق الهلال الأحمر، أما باقي الإصابات البسيطة نقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني».



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