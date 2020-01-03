السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:57 مساءً, 3 يناير 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

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