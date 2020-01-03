آل الشيخ يعلن قرب انتهاء موسم الرياض بفيديو طريف

2020-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

اقتربت فعاليات موسم الرياض من الانتهاء، وهو ما دفع رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إلى نشر مقطع فيديو يعبر بطريقة طريفة عن هذا الأمر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر”، اليوم الجمعة، 3 شبان، أحدهم يمثل دور الزائر للفعاليات، والثاني دور منطقة البوليفارد، والثالث منطقة وينتر وندرلاند، وأثناء تعبير الشاب الزائر لمنطقتي الفعاليات- الشابين الآخرين- عن سعادته وإعجابه بما شاهده فيهما، يدخل شاب رابع عليهم ويشير للشابين المتقمصين لدور المناطق بالخروج من المكان، في إشارة إلى انتهاء موسم الرياض، والعودة إلى الاستراحات مرة أخرى.

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ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًأ وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشِّنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدَّد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمَّى “شتاء الرياض”، وهو المسمَّى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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