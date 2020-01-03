إرسال 3000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط

2020-01-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وكالة رويترز، بأن البنتاجون وافق على إرسال نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط؛ كإجراء احترازي في ضوء تصاعد التهديد ضد واشنطن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم، أن الجيش الأمريكي نفذ عملًا دفاعيًّا حاسمًا قتل خلاله قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضح البنتاجون، في بيان له، أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية، مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

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من جانبه، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصورة العلم الأمريكي، بعد دقائق من تداول وسائل الإعلام أنباء مقتل أكبر جنرال في الجيش الإيراني في غارة جوية، وقبل دقائق من إعلان البنتاجون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول عن الضربة.

وفي أول خطوة تتخذها إيران، ردًّا على مقتل سليماني، أعلنت طهران عن تعيين العميد إسماعيل قآني، خلفًا لـ سليماني في قيادة فيلق القدس.

ولعب قآني دورًا أساسيًّا في دعوة بشار الأسد وتنظيم زيارته إلى طهران في مارس 2019.

وفي تصعيد خطير، أعلن خامنئي هذا التعيين، مؤكدًا أن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني، داعيًا جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قآني.

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