القضاء الإداري يقر الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقر مجلس القضاء الإداري خلال جلسته يومي الأربعاء والخميس الماضيين برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس، بالمقر الرئيس للديوان بالرياض، الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري فهد الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات اللازمة، شملت إقرار تعديل مسمى (إدارة الدعاوى والأحكام) في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون باسم (إدارة الدعاوى).

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وبين أن المجلس قرر تسمية متعب العنزي رئيسا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، وتمهيدا لمباشرتها لاختصاصاتها، فقد قرر المجلس تعديل قراراته المنظمة للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وذلك بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في الشرقية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

ووافق المجلس على ترقية وتكليف وندب عدد من القضاة للعمل بمختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.

الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالجوف