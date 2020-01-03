القيادة تعزي السودان في ضحايا تحطم طائرة عسكرية بدارفور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية بولاية دارفور.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور.

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وقال ولي العهد «تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».

إلى ذلك استعرض خادم الحرمين خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الأول من رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وعبر خادم الحرمين الشريفين له عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكدا وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

من جهته أعرب محمدو لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.