إصدار 2.5 مليون تأشيرة عمرة خلال 4 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الحج والعمرة 2,570,809 تأشيرات عمرة، وذلك منذ بدء موسم هذا العام غرة محرم الماضي حتى 7 جمادى الأولى الحالي. وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,241,142 معتمرا، بحسب الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,795,856 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

ويقيس المؤشر مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء المناسك.

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وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,120,677 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 116,537 معتمرا، فيما وصل 3,928 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وأوضح المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بالوزارة أيمن العرفج أن الوزارة بدأت بتطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة الأربعاء الماضي، والذي أطلقته أخيرا بحضور وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن، حيث يتم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

وأشار العرفج إلى أنه جرى إصدار نحو 8,452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين ابتداء من مطلع يناير الحالي، حيث يمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر، كما يشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التأمينية التعويض في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.

أعلى 3 جنسيات قدوما: