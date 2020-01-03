285 ألف حكم صادر من المحاكم الابتدائية خلال 4 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت المحاكم الابتدائية 285 ألف حكم منذ بداية العام الهجري الحالي حتى الآن، وتصدرت المحكمة العامة بالرياض جميع المحاكم في المملكة بـ15,922 حكما، تلتها محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بـ15,291 حكما، ثم المحكمة العامة بجدة بـ14,314 حكما، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة العدل أمس على موقعها الرسمي في تويتر.
المحاكم المتصدرة في عدد الأحكام الصادرة
- 15,922 المحكمة العامة بالرياض
- 15,291 محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
- 14,314 المحكمة العامة بجدة
- 14,236 المحكمة الجزائية بالرياض
- 12,815 محكمة الأحوال الشخصية بجدة
- 9015 محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة
- 7774 المحكمة العامة بمكة المكرمة
- 6082 المحكمة التجارية بالرياض
- 6020 المحكمة الجزائية بجدة
- 5391 المحكمة الجزائية بمكة المكرمة
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