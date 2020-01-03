السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أصدرت المحاكم الابتدائية 285 ألف حكم منذ بداية العام الهجري الحالي حتى الآن، وتصدرت المحكمة العامة بالرياض جميع المحاكم في المملكة بـ15,922 حكما، تلتها محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بـ15,291 حكما، ثم المحكمة العامة بجدة بـ14,314 حكما، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة العدل أمس على موقعها الرسمي في تويتر. المحاكم المتصدرة في عدد الأحكام الصادرة 15,922 المحكمة العامة بالرياض

15,291 محكمة الأحوال الشخصية بالرياض

14,314 المحكمة العامة بجدة

14,236 المحكمة الجزائية بالرياض

12,815 محكمة الأحوال الشخصية بجدة

9015 محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة

7774 المحكمة العامة بمكة المكرمة

6082 المحكمة التجارية بالرياض

6020 المحكمة الجزائية بجدة

5391 المحكمة الجزائية بمكة المكرمة



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كانت هذه تفاصيل خبر 285 ألف حكم صادر من المحاكم الابتدائية خلال 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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