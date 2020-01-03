معارض تعريفية لأمن الدولة في «بوليفارد الرياض»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد جناح رئاسة أمن الدولة بمنطقة «بوليفارد الرياض» إقبالا كبيرا من الزوار ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وتعرف الزوار من الجنسين على أهداف ومهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990 المتمثلة في مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، عبر إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة التي قد يكون بها إرهابيون أو مطلوبون أمنيا أو خلايا إرهابية.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة تشارك ضمن فعاليات «موسم الرياض» بمعارض تعريفية عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990 في البوليفارد والوينتر وندرلاند.