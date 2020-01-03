برامج تثقيفية لنزيلات رعاية فتيات الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج عدة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، تهدف إلى تثقيف الفتيات المشمولات برعاية المؤسسة وتقويم سلوكهن وتصحيح مفاهيمهن.
واشتملت البرامج على مجموعة من المحاضرات التوعوية والإرشادية بالاتفاق مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم «مكنون»، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة «وقف القدوة» لإقامة دورات لتطوير الذات وتعديل السلوك للنزيلات.
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