التخصصات الصحية ضمن أفضل الجهات نضجا الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقدما نوعيا في مؤشر نضج الخدمات الالكترونية التابع لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» ضمن قطاع الصحة. وبلغت نسبة نضج الفئة الخضراء بين 80 و94%، وذلك بعد تنفيذ خطة التحول الرقمي وارتفاع مستوى جودة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة للممارسين الصحيين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن هذا المؤشر يعد أداة تقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، لافتا إلى أن ما حققته الهيئة في هذا المؤشر من مستوى متقدم في تقديم الخدمات الالكترونية يأتي انعكاسا لتطبيق استراتيجيتها في التحول الرقمي، التي بدأت تظهر معالمها حينما طبق النظام الإلكتروني الموحد (ممارس بلس) الذي اختصر الجهد والوقت للممارس الصحي، ليتمكن من تنفيذ تعاملاته الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تطبق الاختبارات الالكترونية بنسبة 100%، كما تدعم عددا من المبادرات للتحول الرقمي داخل الهيئة في مجالات التعليم والتدريب، ولديها نظام الكتروني للتقييم أثناء التدريب يستخدمه نحو 83% من إجمالي المتدربين في المملكة، مما يرفع جودة التدريب.