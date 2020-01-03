ترقية 1870 فردا بحرس الحدود بمختلف الرتب والتخصصات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي قرارا بترقية 1870 فردا من منسوبي حرس الحدود، ابتداء من غرة جمادى الأولى الحالي، بمختلف الرتب العسكرية، من رتبة جندي إلى رتبة رقيب أول، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع البلوي الشكر والعرفان لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على دعمه للقطاعات الأمنية كافة، ومن بينها قطاع حرس الحدود، مثمنا دعمه وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة.