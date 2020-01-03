انهيار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت وسائل إعلام كمبودية إنه جرى إنقاذ 13 شخصا من تحت أنقاض مبنى تحت الإنشاء بعد انهياره أمس.

وأفاد قائد شرطة إقليم كيب بأن ما بين 20 إلى 30 عاملا لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى المؤلف من سبعة طوابق والواقع في إقليم كيب بجنوب كمبوديا.

وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس إنه سوف يتوجه إلى كيب للمساعدة في جهود الإنقاذ. وأظهر مقطع مصور نشر على موقع «فريش نيوز آسيا» الشرطة ورجال الإنقاذ وهم يساعدون أحد الضحايا للخروج من تحت أنقاض المبنى.