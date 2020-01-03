رحلة تزلج تكسر ساق أميرة سويدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن القصر الملكي السويدي أمس أن الأميرة إستل التي تبلغ من العمر سبعة أعوام، ابنة ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيل، أصيبت بكسر في قصبة الساق خلال عطلة تزلج في جبال الألب.

وقالت المتحدثة باسم القصر ماجاريتا تورنجرن إنه جرى تثبيت جبيرة للأميرة «وهي بخير»، وأضافت أن الإصابة وقعت «قبل أيام قليلة» بينما كانت إستل تتزلج مع الأسرة في عطلة خاصة.

وقالت تورنجرن إن إستل تلقت العلاج في مستشفى محلي ولم تضطر الأسرة لاختصار عطلتها.