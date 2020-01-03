2.2 مليون عاطل في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نورنبرج

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أمس أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 227 .2 مليون شخص في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن هذا العدد يزيد بمقدار 47 ألف شخص مقارنة بنوفمبر الماضي، وبمقدار 18 ألف شخص عن ديسمبر 2018.

وبحسب الوكالة، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل 4.9%.