النساء أخرجن 11% من الأفلام الرئيسة في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس

كشفت دراسة أمريكية أن عدد النساء اللاتي أخرجن أفلاما رئيسة ارتفع بأكثر من الضعف خلال 2019، ليصل إلى أعلى معدل له على الإطلاق.

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وأظهرت الدراسة التي أجرتها مبادرة «أنينبرج إنكلوجن» التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، وأوردت نتائجها وكالة بلومبيرج للأنباء، أن النساء أخرجن قرابة 11% من أهم مئة فيلم تم إنتاجها خلال 2019.

ولكن الدراسة أظهرت أنه لم ترشح أي امرأة للحصول على جوائز في مجالي التأليف أو الإخراج، من بين جوائز «جولدن جلوب» السينمائية التي من المقرر أن يقام حفل توزيعها الأحد المقبل في «بيفرلي هيلز» بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت الدراسة أن عددا أقل من النساء تنافسن على الجوائز السينمائية الكبرى، رغم أن الأفلام التي تخرجها نساء تنال آراء نقدية أفضل من الأفلام التي يخرجها الرجال. ونقلت بلومبيرج عن الباحثين الذين أجروا الدراسة قولهم «عالم السينما منقسم بشكل واضح على أساس النوع، حيث يحصل المخرجون الرجال على فرص أفضل، وإمكانية وصول أكبر».