السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ مدريد
حصل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني فيكتور فيتولو على موافقة الطاقم الطبي للفريق بالمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها في الأسابيع القليلة الماضية.
ويستطيع المدير الفني لأتلتيكو الأرجنتيني دييجو سيميوني الاعتماد على فيتولو في مباراة الفريق المرتقبة أمام ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وخاض فيتولو آخر مباراة سابقة له مع الفريق عندما التقى فياريال في السادس من ديسمبر الماضي، ولكنه غاب عن المباريات الثلاث الماضية للفريق بسبب إصابة عضلية.
ومع تعافي اللاعب وقدرته على المشاركة في المباريات مجددا استعاد سيميوني أحد الأسلحة الهجومية المهمة بالفريق، علما بأنه سيعاني في مباراة اليوم من غياب كوكي وشتيفان سافيتش بسبب الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو يستعيد خدمات فيتولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.