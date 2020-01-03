أتلتيكو يستعيد خدمات فيتولو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني فيكتور فيتولو على موافقة الطاقم الطبي للفريق بالمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها في الأسابيع القليلة الماضية.

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ويستطيع المدير الفني لأتلتيكو الأرجنتيني دييجو سيميوني الاعتماد على فيتولو في مباراة الفريق المرتقبة أمام ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض فيتولو آخر مباراة سابقة له مع الفريق عندما التقى فياريال في السادس من ديسمبر الماضي، ولكنه غاب عن المباريات الثلاث الماضية للفريق بسبب إصابة عضلية.

ومع تعافي اللاعب وقدرته على المشاركة في المباريات مجددا استعاد سيميوني أحد الأسلحة الهجومية المهمة بالفريق، علما بأنه سيعاني في مباراة اليوم من غياب كوكي وشتيفان سافيتش بسبب الإصابة.