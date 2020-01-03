الماس أم الخيبري.. من يسد غيابات دفاع النصر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض فاضل المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا في استعداداته الأخيرة لمواجهة التعاون في مباراة السوبر على ملعب الجوهرة اليوم بين طريقتين بأسماء مختلفة لسد ورطة الغيابات في خط الدفاع التي خلفتها إصابات قلبي الدفاع عبدالله مادو وعمر هوساوي، وقبلهما الطرف الأيسر عبدالرحمن العبيد، والتحاق عبدالإله العمري بالمنتخب الأولمبي تحت 23 عاما، حيث عمل على تجريب اللاعب الشاب نايف الماس للعب بجانب البرازيلي مايكون، إلا أن هناك تخوفا من قلة خبرة الماس مقابل خطورة توامبا وقوته وبنيته الجسمانية، فيما جاءت الطريقة الثانية من خلال إشراك لاعب المحور عبدالله الخيبري بجانب مايكون ودخول يحيى الشهري مع بيتروس لتكثيف خط الوسط على أن يتكون الشق الدفاعي من سلطان الغنام ومايكون وعوض خميس وعبدالله الخيبري.



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