بدء أعمال تنفيذي مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة

تنطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى عدد من الخبراء أعضاء اللجان الفنية للمجلس.

Advertisements

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبوغزالة، أن الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات التي تمس الشباب العربي، ومنها تحديث السياسة العربية للشباب، وإطلاق حملة تمكين الشباب في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقبل، ومذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومبادرة السودان لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا عددا من الموضوعات التي تهم الرياضيين العرب، خاصة فيما يتعلق بمقترح تأسيس المعهد العربي لعلوم الرياضة والتنمية البشرية، ومشروع لائحة دورة الألعاب غير الأولمبية، ودورة الألعاب العربية الكبرى الـ14 بلبنان والـ15 بالعراق.

ومن المنتظر أن يقوم وزراء الشباب والرياضة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بافتتاح المؤتمر الدولي بعنوان «المبادرات الشبابية وعلاقتها بدحر الإرهاب» الذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة المبادرات وربطها بتقنية المعلومات لمواجهة التطرف الفكري وتطويع إبداعات الشباب لخدمة الأمن العربي، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني في استثمار مبادرات الشباب.