10 معلومات عن نبيل علي صاحب الدور الأكبر في تعريب الحاسب

2020-01-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

يحل اليوم الجمعة 3 يناير ذكرى مرور 82 عامًا على يوم ميلاد المهندس المصري نبيل علي، الذي كان له دور كبير في تعريب علوم الحاسب الآلي في وقت مبكر.

وتقدم “متابعات الخليج 365” 10 معلومات عن نبيل علي صاحب الإنجازات الكبيرة، التي كان من أهمها كمبيوتر صخر الذي ظهر في ثمانينات القرن الماضي.

1- نال نبيل علي البكالوريوس في هندسة طيران عام 1960م، ثم على الماجستير 1967 والدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971.

2- عمل نبيل علي في الفترة بين عامي 1961 و1972 ضابطًا مهندسًا في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب، وفي العام 1972 انتقل إلى مجال الكمبيوتر، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا في هذا المجال.

3- كما عمل نبيل علي في الفترة بين عامي 1972 و1977 مديرًا للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران.

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4- نبيل علي هو أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية.

5- تقلد نبيل علي العديد من المناصب في شركات عربية وعالمية في مجال الكمبيوتر في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية حتى العام 1983 حيث عمل مديرًا لمشروع صخر للكمبيوتر، كما كان صاحب فكرة إنشائه.

6- خلال الفترة من العام 1985 إلى العام 1999 عين نبيل علي نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير، كما عمل باحثًا متفرغًا في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية وكمدير لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات.

7- عمل نبيل علي مديرًا مساعدًا لشركة صخر لبرمجيات الكمبيوتر ومدير مشروع في الشركة الوطنية المصرية للمعلومات العلمية والفنية، صمم أكثر من 20 برنامجًا تربويًّا وتعليميًا.

8- نال نبيل علي جوائز عديدة منها جائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية، الهيئة العامة للكتاب 1994م، وجائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال “تَحدِّيات عصر المعلومات”، الهيئة العامة للكتاب 2003م، وأيضًا جائزة الإبداع في تقنية المعلومات، مؤسسة الفكر العربي 2007م، وجائزة الملك فيصل العالمية مع البروفيسور علي حلمي أحمد موسى في مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية 2012م.

9- من أهم أقوال الدكتور نبيل علي: إن “هناك فجوة معرفية تزداد هوتها كل يوم وتهدد بعزلنا على الجانب الآخر من التاريخ، حيث لا يوجد مقاعد للمهمشين في هذا العالم. لنبدأ الخطوة الأولى لسد هذه الفجوة المعرفية”.

10- ساعدت ابتكارات نبيل علي في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيًّا على انتقال العالم العربي لعصر المعلومات الحديث.

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