فيديو .. من هو إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الجديد؟

2020-01-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، تعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدًا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك خلفًا للجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.

Advertisements

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، برقية للمرشد الإيراني علي خامنئي، جاء فيها أنه إثر مقتل سليماني، أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثمانية بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

إسماعيل قاآني هو الرجل الثاني في الحرس الثوري ومعروف بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة، كما أن له خبرة طويلة في جبهة القتال.

وشارك إسماعيل قاآني في الحرب بين العراق وإيران في الثمانينيات الميلادية، وأكد تدخل بلاده في الحرب السورية عام 2011، كما أنه نظم زيارة للأسد إلى طهران مطلع 2019.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على