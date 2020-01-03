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شكرا لقرائتكم وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروع بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروع بالباحة
توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
وقع حادث مروع، مساء اليوم الجمعة، بمحافظة الحجرة بالباحة، نتج عنه وفاة 6 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، من بينهم إصابتان خطرتان.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: تلقت غرفة العمليات بلاغًا مساء اليوم الجمعة، مفاده حادث تصادم بمركز الجرين تحديدًا عليب، ليتم توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق الإسعافية ومسح الموقع اتضح وجود ست حالات وفاة، وإصابتان خطيرتان تم التدخل الإسعافي لها والتعامل معها إسعافيًّا، وأيضًا خمس إصابات ما بين متوسطة وبسيطة، وتم التدخل إلإسعافي لهم، ونقلهم إلى مستشفى قلوة لتلقي العلاج اللازم.
وأشار إلى أنه تم نقل 6 إصابات عن طريق فرق الهلال الأحمر، وإصابة بسيطة نقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني.
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