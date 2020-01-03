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غبار وسحب رعدية مع ثلوج خفيفة غدًا
درجات حرارة مخفضة على شمال وغرب المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة، تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، تشهد تكوّن السحب الرعدية، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، والقصيم.
كما توقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، ولم تستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية للمملكة.
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