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المخالفة بنقاط.. هنا لوائح وأنظمة نظام المرور ولائحته التنفيذية
تُسحب الرخصة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة نظـام المرور ولائحته التنفيذية، حيث يمكن الاطلاع على لوائح وأنظمة نظام المرور عبر الرابط هنا
وتضمنت اللائحة أن المحاكم المختصة تتولى الدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما تباشر الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة، أو أي جهة مهنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته.
ويجوز للمحكمة المختصة- لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
كما تضمنت اللائحة الجديدة أن يكون لكل مخالفة عدد معين من النقاط بحسب خطورتها، على أن تسجل النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.
وتطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكبي المخالفة 90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.
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