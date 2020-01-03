الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس بأن مقاتلات حربية إسرائيلية حلقت فوق مدينة صيدا والجوار في الجنوب اللبناني على علو منخفض ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.



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