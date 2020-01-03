انتشار كويتي منظم حول القواعد الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت أكدت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية صدور تعليمات شفهية بتوخي الحيطة والحذر والانتشار المنظم في محيط المنشآت المهمة، منها المساجد والسفارة الأمريكية في الكويت، وكذلك في القواعد الأمريكية. ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها الالكتروني أمس عن المصادر القول إن التعليمات الشفهية قد ترفع بتعليمات كتابية تصدر خلال الساعات المقبلة خشية استهداف أي مواقع أمريكية داخل البلاد. وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق توخي الحيطة والحذر، وهي إجراءات احترازية لحماية رعايا الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية في البلاد.



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