تشكيل حكومة جديدة في الجزائر من 39 وزيرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي يرأسها عبدالعزيز جراد، والتي احتفظ فيها وزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير العدل بلقاسم زغماتي بمنصبيهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية محمد أوسعيد بلعيد، إن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون وطبقا للدستور عين أعضاء الحكومة الجديدة بعد استشارة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن عددهم 39 وزيرا، بينهم خمس نساء، وستة وزراء فقط من الفريق القديم.

وأضاف أن الرئيس تبون أسند حقيبة وزارة الداخلية إلى وزير السكن السابق كمال بلجود، بينما أبقى على محمد عرقاب في وزارة الطاقة، وعين الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي براهم وزيرا للصناعة والمناجم. وضمت الحكومة ولأول مرة كتاب دولة مكلفين بالبيئة والسياحة الصحراوية والمؤسسات الناشئة.