مهرجان الغضا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

عنيزة

شهد اليوم الافتتاحي لمهرجان الغضا الثامن عشر حضورا لافتا من الزوار، واستمتع الزوار بالعروض والفعاليات المقدمة (عروض الصقور السعودية والمسرح المفتوح والأركان المتعددة والألعاب الشعبية والأهازيج الشعبية)، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي ترضي طموح جميع الفئات العمرية للزوار.

Advertisements

سفاري الأحساء

شهد مهرجان سفاري الأحساء الثاني الذي يقام بمدينة جواثا لمدة 16 يوما عددا من المناشط الترفيهية والثقافية والسياحية المستمدة من بيئة الأحساء وإرثها التاريخي، منها عروض الفنون الشعبية، وعروض الجمال والخيل العربية الأصيلة، إضافة لاستعراض الصقور، ورحلات سفاري المجاورة للمخيمات الشتوية.

نبض حائل

واصل موسم حائل 2019 الذي يستمر حتى 8 فبراير المقبل فعالياته وبرامجه المتنوعة. وشهدت فعاليات مهرجان «نبض حائل» المقام في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن إقبالا كبيرا من الزوار، حيث تضم مواقع الفعاليات الخمسة المطاعم الشهيرة والمقاهي ومحلات بيع القهوة والأكشاك، إلى جانب معرض الفنون والحرف والألعاب الالكترونية، وألعاب الأطفال الرقمية.