افتتاح واجهة عسير البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحريضة

أكد أمير منطقة عسير تركي بن طلال أن القيادة لن تقبل أي خلل في تنفيذ المشروعات التنموية القادمة للمنطقة، سواء في إعداد دراساتها أو تصاميمها أو طرق تنفيذها، وذلك لدى تدشينه مشروع واجهة عسير البحرية بمركز الحريضة أمس الأول.

وقال أمير المنطقة إن هذه المشروع هو بداية لربط الساحل بتثليث وظهران الجنوب بمركز البلس، واستغلال طبقات عسير الخمس، ساحلها وسهلها وأصدارها وسراتها وصحرائها.

ويمتد مشروع الواجهة البحرية على ساحل البحر الأحمر بمساحة تقدر «2,400» مليون م2 وبطول يزيد على 4 كيلومترات أنجز منها 3 كيلومترات على امتداد ساحل البحر الأحمر وبعرض 400 متر، ويتكون الجزء المنفذ من المشروع على كورنيش خرساني يحتوي على أكثر من 90 جلسة عائلية، ستصبح بعد الانتهاء من مرحلتي المشروع أكثر من 200 جلسة مطلة على البحر الأحمر، وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة بعرض 20 متراً، كما يحتوي المشروع على مسطحات خضراء تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، تسقى يومياً بحوالي 200 طن من المياه، ومرسى ونادً لليخوت «مارينا»، ونادٍ للطيران الشراعي، ومتحف بحري، ومدينة للألعاب، ومدينة مائية، ومضمار للسباقات، ومراكز تجارية.