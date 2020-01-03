شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نص رسالة أمريكية عاجلة نقلتها سويسرا رسميا إلى إيران بشأن مقتل قاسم سليماني.. ورد طهران عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، أنها أبلغت السفير السويسري (راعي المصالح الأمريكية في طهران) ردها على رسالة الولايات المتحدة التي نقلها في وقت سابق إلى القيادة الإيرانية في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران، ما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

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عاجل : نص رسالة أمريكية عاجلة نقلتها سويسرا رسميا إلى إيران بشأن مقتل قاسم سليماني.. ورد طهران عليها

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إنه ”عصر اليوم جرى استدعاء السفير السويسري في طهران، ماركوس لايتنر، إلى وزارة الخارجية للمرة الثانية، وجرى إبلاغه بشكل مناسب الرد على رسالة الولايات المتحدة“.

وجاء إعلان طهران، بعدما قالت وزارة الخارجية السويسرية إن سفيرها في طهران سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران اليوم الجمعة، بشأن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية.

وقالت الوزارة في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار صحافي دون الخوض في تفاصيل: ”تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران، وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة“.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الولايات المتحدة تتحمل جميع تبعات قتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي أعلنت واشنطن استهدافه بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المجلس الذي عقد اليوم اجتماعا استثنائيا برئاسة المرشد الإيراني علي خامنئي ولأول مرة: إن ”على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين“، مضيفا: ”نحمل نظام الولايات المتحدة الأمريكية جميع تبعات مغامرته المجرمة“.

وتعهد المجلس، في بيان، بـ“الانتقام الشديد“، وفق تهديد أصدره المرشد علي خامنئي، في وقت سابق على خلفية اغتيال سليماني.