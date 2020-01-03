شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يكشف ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للجنرال قاسم سليماني .. ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن عواقب عملية الاغتيال وأين وكيف وعلى يد منّ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي الفلسطيني عبدالباري عطوان على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق فجر اليوم.

وقال عطوان في فيديو جديد، رصده "بويمن" إن القاتل الفعلي للجنرال الإيراني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هم العملاء الذين زودوا المخابرات الأمريكية بتحركاته.

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عبدالباري عطوان يكشف ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للجنرال قاسم سليماني .. ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن عواقب عملية الاغتيال وأين وكيف وعلى يد منّ؟ (فيديو)

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عطوان أكد أن إيران لن ولن تسكت عن العملية، كونها استهدفت أخطر رجل تابع لها. وأن الرد سيكون مزلزلا.

ولفت عطوان أن إسرائيل ورطت ترامب في اغتيال سليماني، وأنه سيدفع الثمن غــاااليا.

وعرّج عطوان على عواقب اغتيال سليماني، منوها إلى إمكانية ضرب أهداف إسرائيلية.. وللتفاصيل حول، أين وكيف سيكون الرد وعلى يد من؟.. شاهدوا الفيديو أدناه: