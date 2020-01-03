شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ليست العراق ولا سوريا.. أول دولة عربية تصطف إلى جانب إيران وتدين اغتيال ”قاسم سليماني” بغارة أمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت الخارجية اللبنانية،اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد السعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وذلك بأول تعليق لها على العملية الأمريكية التي استهدفتهما.

وقالت : "ننظر بقلقٍ إلى ما حصل في بغداد فجر اليوم الجمعة، وندين عملية الاغتيال التي ذهب سليماني والحاج أبو مهدي ورفاقهما ضحيتها، ونعتبرها انتهاكا لسيادة العراق و تصعيدا خطيرا ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة”.

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وأكدت الخارجية أن"لبنان يشجع دوما على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلا من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية”،

وختمت بيانها بالدعوة إلى "تجنيب المنطقة تداعيات الإغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير لأنه أحوج ما يكون إلى الإستقرار الأمني والسياسي لتأمين خروجه من الأزمة الإقتصادية والمالية ‏الخانقة”.

وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لقائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني معزيا بإستشهاد قسليماني.

واعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني، النائب الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أن "استشهاد القائد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني هو خسارة جسيمة لقوى التحرر في العالم أجمع، وهو استفزاز كان من الافضل عدم الإقدام عليه".

المصدر: الوكالة الوطنية