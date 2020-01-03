عاجل .. أول رد إيراني ”مؤلم” على اغتيال قاسم سليماني ”سيشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها”..!

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عدن - ياسمين التهامي - هدد مجلس الأمن القومي الايراني باستهداف المصالح والقوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط ردا على اغتيال قائد فيلق القدس " قاسم سليماني " .

وتوعد مجلس الأمن القومي الايراني في بيان صدر عنه قبل قليل الولايات المتحدة بدفع الثمن غاليا لاغتيالها " سيلماني معتبرا واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا باغتيالها لقائد قيلق القدس .

واعتبر البيان أن الرد الايراني على اغتيال سليماني سيشمل منطقة الشرق الأوسط بأسرها .

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من جهته اكد وزير الخارجية الامريكي " أن الولايات المتحدة مستعدة للرد المناصب على اي تصعيد إيراني، معتبرا في مقابلة مع قناة " فوكس نيوز" الأمريكية ان قرار اغتيال " سليماني " اتخذه الرئيس ترمب بعد ان تكشف لواشنطن أنه كان يعد لعملية هجوم واسع على قوات ومصالح أمريكية .

من جانبه اعتبر ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني والذي كان يقوده " قاسم سليماني " أن الثأر لدماء الأخير بات فرض واجب ".