شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفاجئ الجميع ويتنبأ بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل الاغتيال بساعات فقط.. شاهد ماذا قال؟؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر الدكتور عبدالله النفيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الولايات المتحدة الأميركية سحبت عشرات القطع البحرية من بحر الصين باتجاه الخليج ونصبت بطاريات باتريوت بمناطق في الخليج والحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأشار النفيسي إلى أن هناك حركة غير عادية من التحركات العسكرية، وتسائل: «هل ذلك مقدمة لمواجهة أميركية إيرانية؟». قد يهمك ايضاً: عاجل : نص رسالة أمريكية عاجلة نقلتها سويسرا رسميا إلى إيران بشأن مقتل قاسم سليماني.. ورد طهران عليها عاجل : ليست العراق ولا سوريا.. أول دولة عربية تصطف إلى جانب إيران وتدين اغتيال ”قاسم سليماني” بغارة أمريكية عاجل .. أول رد إيراني ”مؤلم” على اغتيال قاسم سليماني ”سيشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها”..! عبدالباري عطوان يكشف ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للجنرال قاسم سليماني .. ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن عواقب عملية الاغتيال وأين وكيف وعلى يد منّ؟ (فيديو) Advertisements عاجل : أول تعليق رسمي للمملكة العربية السعودية على مقتل عدوها اللدود قاسم سليماني في العراق النفيسي يفاجئ إيران ويتنبأ بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل الاغتيال بساعات فقط.. شاهد ماذا قال؟؟! مقتل قاسم سليماني .. شاهد ‘‘الفيديو الأخطر‘‘ يكشف اللحظة الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني ومانوع السلاح المستخدم وكيف تم ذلك؟

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الجدير بالذكر أن تغريدة المفكر النفيسي جاءت قبل ساعات فقط من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في العراق. واعتبر كثيرون أن تغريدة النفيسي، هي تنبؤ صحيح بحدث هام متمثل بمقتل سليماني وسيمثل تحول كبير في طريق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

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