شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قاسم سليماني .. شاهد ‘‘الفيديو الأخطر‘‘ يكشف اللحظة الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني ومانوع السلاح المستخدم وكيف تم ذلك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فيديو يظهر فيه محاولة المواطنين إنقاذ المستهدفين في السيارة لحظة إطلاق الصاروخ الأول على السيارة , وبعد تجمع المواطنين على السيارة أطلقت الطائرات صاروخاً أخر لتصبح السيارة محطمة بالكامل , ومن فيها أشلاء .

احتشد المواطنون حولها محاولين إيجاد أحد منهم على قيد الحياة إلا أنهم وجدوا جميع من فيها قد قتلوا .

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مقتل قاسم سليماني .. شاهد ‘‘الفيديو الأخطر‘‘ يكشف اللحظة الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني ومانوع السلاح المستخدم وكيف تم ذلك؟



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وبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية فإن قاسم سليماني قائد فيلق القدس وصل إلى مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة وكان في إستقباله أبو مهدي المهندس أحد أبرز قادة الحشد الشعبي العراقي , في مطار بغداد الدولي العراق .

وأضافت عند صعودهم السيارة وابتعادهم عن مطار بغداد قليلاً أغارت عليهم طائرات أمريكية وأطلقت عليهم 3 صواريخ بشكل مباشر تجاه مركبتين كانوا يستقلونها .

وقد تم الإعلان رسمياً عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني , من قبل الحرس الثوري الإيراني من خلال التلفزيون الإيراني الرسمي .

وقد تم الإعلام رسمياً عن مقتل أبو المهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي , من قبل الحشد الشعبي العراقي ومن خلال التفزيون العراقي الرسمي .

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بياناً جاء فيه أنها تتبنى مسؤولية الهجوم في بغداد وأن هذا الهجوم جاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونلد ترامب وأن الهدف مقرب من إيران .

ونشر الحشد الشعبي بياناً جاء فيه :"إننا نحمل إسرائيل وأمريكا مسؤولية الإستهداف الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو المهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي .

والمعلومات الأخيرة والأولية تتحدث عن إجتماع عاجل وصف بالهام جداً لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني لبحث المستجدات الأخيرة بعد عملية الإغتيال التي حصلت بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق .

ولم تصدر أي تصريحات رسمية إيرانية حول حادثة الإغتيال .

مرفق فيديو لحظة إطلاق الصاروخ الثاني تجاه المركبتين المستهدفتين , وأثناء محاولة المواطنين إسعاف المصابين وانتشال القتلى .