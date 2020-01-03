حقوق الإنسان: انتقال المريض لمستشفى خاصّ على نفقة الصحة “مشروط”

أوضحت الهيئة العامة لحقوق الإنسان، أنه من الحقوق العامة للمريض، إحالته إلى مستشفى خاصّ على نفقة وزارة الصحة، في حالتين، هما حالة الطوارئ أو عدم توافر سرير له.

وذكرت هيئة حقوق الإنسان -وفقًا لقناة الإخبارية- أن حقوق المريض تتضمّن قيام الطبيب المعالج بشرح حالته الطبية بلغة وطريقة يفهمها المريض، مع توفير مترجم في حال كان الطبيب لا يتحدث لغة المريض، كما أنه من حقوق المريض حصوله على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج. وأضافت هيئة حقوق الإنسان، أن المريض من حقّه معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبيّ الذي يقوم على علاجه، وكذلك إبلاغه بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي المعالج، إضافة إلى حقّه في معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة.