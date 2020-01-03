الأرصاد: تسجيل أدنى درجة حرارة بطريف وعرعر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن طريف وعرعر سجَّلتا أدنى درجة حرارة، اليوم الجمعة؛ حيث بلغت درجة الحرارة بهما درجتين مئويتين. وذكرت هيئة الأرصاد –عبر حسابها بتويتر- أنه وفقًا للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ سجَّلت طريف وعرعر درجتين مئويتين، تلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، ثم القريات بـ5 درجات مئوية.

وحول الطقس بموسمي الرياض والدرعية، أوضحت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون صحوًا إلى غائمة جزئيًّا، وتتأثر الرؤية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وتبلغ درجة الحرارة الكبرى 29 مئوية والصغرى 18 مئوية، ونسبة الرطوبة 65%، والرياح جنوبية بسرعة من 15-40 كم/س.