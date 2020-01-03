الشاعر “سليمان المانع”: كل ما أرجوه رحمه الله ثم دعواتكم

أثار الشاعر السعودي سليمان المانع قلق متابعيه بعدما نشر تغريدات عن سوء حالته الصحية. ونشر سليمان المانع تغريدة قال فيها: “لي أسبوع شبه مقعد لا استطيع الوقوف الإ بمساعده أحد وبتعب وأعاني من ألآم شديده حماكم الله من كل شر والحمدلله الحمدلله أسأل الله الشفاء لي ولكل مريض كل ما أرجوه رحمه الله ثم دعواتكم لأحرمكم الله الأجر”.

وانهالت التعليقات والدعوات بعد تغريدة المانع حيث تمنى له متابعوه الشفاء العاجل. ونشر المانع تغريدة أخرى شكر فيها من دعموه معنويًا في مرضه قائلاً: ” اخواني زملائي اساتذتي عاجز عن الشكر والله الله يجزاكم عني كل خير كل من تفضل علي واكرمني بدعوه الله يبعد عنكم كل شر يشهد الله بودي تقبيل رؤوسكم فرداً فرداً ولكني لازلت موجوع كان لدعواتكم الفضل بعد الله بتخفيف ألامي”.